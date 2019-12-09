Украинские президент Владимир Зеленский и российский коллега Владимир Путин поговорят друг с другом до пресс-конференции лидеров "нормандского формата".

"Да, это так(...) До пресс-конференции", - сказал Интерфаксу Песков.

Ранее программой парижского саммита было предусмотрено, что президенты РФ и Украины проведут встречу уже после совместной пресс-конференции "нормандской четверки".

Предстоящая беседа Путина и Зеленского - первый личный контакт президентов России и Украины, которые до этого общались только по телефону.

"Нормандский формат" - дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первая за три года встреча проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

В понедельник, 9 декабря, в Париже проходит встреча Нормандского формата. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении Минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Мы разбирались, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.