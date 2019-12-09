Во время встречи в "Нормандском формате" президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский будут сидеть друг напротив друга. Об этом стало известно из трансляции начала встречи.

За столом соберутся лидеры четырех государств - Украины, России, Франции и Германии, Путин и Зеленский будут располагаться напротив друг друга.

Сегодня в столице Франции - Париже проходит встреча "Нормандской четверки". Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.