Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить аннексию. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины в ООН в Twitter. Отметим, что сообщение об этом появилось в самый разгар "нормандского" саммита, где решается вопрос по Донбассу.

Так, резолюцию по Крыму поддержали представители 63 государств-участниц Генассамблеи ООН. Против документа выступили 19 стран. "Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины. За - 63, против - 19", - говорится в заявлении.

Фото: twitter.com

Напомним, что Россия блокирует итоговую резолюцию по Крыму министров иностранных дел стран ОБСЕ.

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