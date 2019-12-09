В первом полугодии 2019 года украинцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки 46,2% от общих расходов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.



По данным Госстата, второй большой статьей расходов украинцев является "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" - 17,2%. В том числе оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг идет 15,8% расходов (из них 1,6% покрываются субсидиями). На одежду и обувь украинцы тратят 4,9%, на транспорт 4,2%, на здравоохранение 4,1% своего бюджета.



В то же время по данным Евростата, в 2018 году домохозяйства в Европейском союзе (ЕС) потратили более 1 047 млрд евро (что эквивалентно 6,6% ВВП ЕС) на "продукты питания и безалкогольные напитки". Это составляет 12,1% от их общих расходов на потребление и является третьей по величине категорией расходов домашних хозяйств после "жилья, воды, электричества, газа и других видов топлива", на которые приходилось 24,0% расходов домашних хозяйств, и "транспорта", на которые приходилось на 13,2%.

Напомним, такие же показатели Госстата были в сентябре этого года: 40% доходов украинцы тратили на еду и свыше 20% - на оплату коммунальных услуг. На оплату жилья, воды, газо- и электроснабжения уходит в среднем около 1900 грн. На охрану здоровья и транспорт украинцы тратят примерно 400 и 360 грн соответственно. Еще одна существенная статья расходов - это связь. Она обходится в 245 грн ежемесячно.

Также "Страна" писала, что через 6 лет после Майдана средняя зарплата в Украине достигла уровня конца 2013 года и стала выше, чем в Молдове.

Мы также сообщали, что за три года количество желающих работать на фрилансе украинцев увеличилось в 2,2 раза.