Украина за первые четыре месяца сезона сбора яблок закупила за границей в 6 раз больше этих фруктов, чем в прошлом сезоне. А в течение июля-ноября завезла картофеля в 700 раз больше, чем за тот же период 2018 года. Об этом сообщает сайт EastFruit.

В минувшем ноябре, в самый разгар уборки нового урожая яблок, Украина импортировала более 1,3 тысяч тонн фруктов. Это в 3 раза меньше, чем экспорт. Даже в 2017 году, когда урожай яблок был небольшим, импорт был почти в 10 раз ниже. А по сравнению с октябрем, когда предложение яблок было ниже, чем в ноябре, импорт вырос на 72%.

Фрукты в Украину ввозились в основном из Польши. Причем последняя в 2019 году сильно пострадала от заморозков и больше всех стран в Европе снизила объемы производства яблок.

Согласно статистике, за ноябрь 2019 года в Украину приехало в 10,5 раз больше яблок, чем в том же месяце годом ранее. Всего за первые четыре месяца сезона импорт яблок достиг 3,7 тыс. тонн. Это в 6 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

Импорт за этот период превысил экспорт в 2 раза.

За август-ноябрь 2019 года из Украины экспортировали 8,7 тысяч тонн яблок – на 47% меньше, чем за то же время 2018 года.

Что касается картофеля, то в октябре-ноябре до половины розничных продаж картофеля приходилось на импортную продукцию, ввезенную главным образом из России. В течение первой половины сезона 2019/20 годов (июль-ноябрь 2019) импорт картофеля в Украину уже достиг 188,4 тысяч тонн. Это в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона.

При этом на складах хранятся огромные запасы клубнеплодов.

"Ситуация остается плачевной: пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продается в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках. Нельзя винить в этом импортеров – при более чем двукратной разнице в цене на продукцию грех не воспользоваться возможностью для заработка", - комментирует положение руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Как писала "Страна", с 1 сентября в Евросоюзе запретили импорт фруктов и овощей из Украины.

В начале осени мы также разбирались, почему картофель в Украине подорожал втрое.