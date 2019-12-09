Нормандская встреча задерживается примерно на час - с 17:00 до 18:15-18:30, а общий брифинг переносится с 19:45 на 20:30 по Киеву. Кроме того, уточняется, что график еще не окончательный, а приблизительный, так что встреча может состояться еще позже. Об этом сообщают журналисты из Парижа.

Встречу четырех лидеров немного сместили. При этом в Елисейском дворце показали прессе комнату, где они будут встречаться. Однако после этого общего встречи должны продолжиться двусторонние переговоры.

По планам, которые согласовывались на выходных, совместная пресс-конференция четырех лидеров должна была начаться в 18:45 по местному времени. В конце концов лидеры решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча - между Зеленским и Путиным.

Далее лидеры встретятся вновь, в формате рабочего ужина и обсудят условленное.

Сейчас ожидается, что итоговая пресс-конференция начнется после ужина, в 21:00 по Парижу (22:00 по Киеву).

Представители пресс-служб предупреждают, что эти планы также могут измениться. Сейчас встречи затягиваются; в частности, переговоры Зеленский-Меркель длятся дольше чем ожидалось.

Сегодня в Париже проходит встреча так называемой "Нормандской четверки". Цель - договорится о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.