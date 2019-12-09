В понедельник, 9 декабря, в день проведения саммита "Нормандской четверки" в Париже, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 23,715 грн/$1 с 23,710 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 23,705-23,725 грн/$1, тогда как Нацбанк на 10 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,688511 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 9 декабря укрепился до 23,6756 грн/$1 с 23,7301 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины укрепили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 10 декабря до 23,688511 грн/$1 по сравнению с 23,724789 грн/$1 на 9 декабря 2019г.

Ранее сообщалось, что доллар обвалили из-за увеличения госдолга и дыр в бюджете.

Также мы писали, что иностранцы опустили курс доллара, но поднять его может фактор "черной пятницы".