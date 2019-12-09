В ночь с 8 на 9 декабря из Райковской исправительной колонии в Житомирской области сбежали двое заключенных. Об этом сообщила в понедельник, 9 декабря, отдел коммуникации полиции Житомирской области.



Сообщается, что место отбывания наказания самовольно оставил Моисеенко Николай, 1980 года рождения, уроженец села Маркуша Бердичевского района, проживающий в селе Большая Фосня Овручского района. Мужчина был осужден по ч.3 ст. 185 (кража) УК Украины. Его приметы: рост 160 см, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Был одет в серую куртку.

Также среди разыскиваемых - Мазуренко Геннадий, 1985 года рождения, уроженец села Заболото Радомышльского района. В 2017 году был осужден за преступление, предусмотренное ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Фото: zt.npu.gov.ua

В полиции попросили граждан, владеющих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, сообщить правоохранителям.

Как сообщала "Страна", во Львовской области задержали организатора трех так называемых реабилитационных центров для наркозависимых и алкоголиков, где пытали людей.

Напомним, что экс-нардепа Рудьковского приговорили к 2 годам колонии за нападение на посольство России в Киеве.