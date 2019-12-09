Появилось видео из зала Мюрата, где пройдет встреча лидеров Нормандской четверки
Появилось видео из зала Мюрата в Елисейском дворце в Париже, где сегодня состоится встреча лидеров стран "Нормандской четверки". Видео публикует Telegram-канал Пул N3.
Как видно на видео, в зале идет подготовка к приему глав государств. Одна из сотрудниц разливает воду в бокалы для участников саммита. В центре стоит круглый стол и четыре стула.
Сегодня в Париже проходит встреча нормадской четверки. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.
Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.
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