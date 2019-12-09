Депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радачовский подал электронный запрос к Верховному представителю Евросоюза по вопросам общей внешней политики, в котором призвал запретить въезд в ЕС, а также ввести другие санкции против лидера националистической группы "С14" Евгения Карася и других ее членов. Об этом говорится на сайте Европарламента.

У депутата "существует обоснованное подозрение, что C14, основанная в 2010 году, получила свое название от лозунга из 14 слов американского нациста Дэвида Лейна: "Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей".

Кроме того, в обращении евродепутат говорит, что члены "C14" также были обвинены в преступлениях на почве ненависти, включая распространение материалов расистского характера.

"Учитывая рост экстремизма, антисемитизма, расизма и ксенофобии в Европейском союзе, рассмотрит ли Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности вопрос о введении запретов на поездки и других связанных с этим мер против лидера насильственной украинской неонацистской группировки боевиков C14, Евгения Карася и других радикальных украинских националистов, причастных к убийствам, запугиванию этнических меньшинств и другим насильственным преступлениям?" - ставит вопрос Мирослав Радачовски.

Скриншот: europarl.europa.eu

Ранее "Страна" сообщала, что журналисты Громадського проиграли Апелляционный суд организации С14, которую они назвали неонацистской.

Также мы рассказывали, что в "С14" признали, что напали на офис "Просвиты" в Днепре и избили ее активистов.