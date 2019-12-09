В Париже началась двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский встретился с Меркель в рамках "нормандского саммита".

Напомним, ранее Зеленский пообщался с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Cегодня в Париже проходит первая за 3 года встреча лидеров "нормандской четверки". В столицу Франции приедут президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и проведут переговоры. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.