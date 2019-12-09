Президент России Владимир Путин начал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Как сообщается, беседа проходит без прессы в Зале послов в Елисейском дворце перед началом саммита в нормандском формате. Параллельно с этим в резиденции главы французского государства идет двусторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским. О возможных темах беседы президента РФ с канцлером ФРГ стороны ранее напрямую не сообщали. В настоящее время встреча проходит тет-а-тет, ожидается, что позже к ним присоединятся члены делегаций.

Позже стало известно, что Путин завершил встречу с Меркель и встретился с Макроном.

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Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже началась встреча нормадской четверки. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Перед этим президент Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.