Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года. Об этом передает The New York Times, со ссылкой на родственников.

Он возглавлял Федрезерв в 1979-1987 гг., получив известность, как борец с инфляцией. За время работы на этом посту он добился ее сокращения с 11,22 % 3,66% , но это в свою очередь повысило безработицу при президентах Джимми Картере и Рональде Рейгане.

Кроме того, возглавлял специальный Консультативный совет по экономическому восстановлению при 44-м президенте США Бараке Обаме.

Он же в 2009–2011 годах возглавлял совет по экономическому восстановлению при президенте Бараке Обаме после мирового финансового кризиса.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп призвал ФРС стимулировать рост экономики, еще раз снизив учетную ставку.

Ранее у него родился десятый внук.

Напомним, что рост учетной ставки ФРС США грозит компаниям "новым 2008-м".