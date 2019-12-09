Сегодня, 9 ноября, перед встречей президентов Украины и России в рамках Нормандского формата стало известно про точный состав делегаций сторон.

Так, в состав украинской делегации (топ-лица) входят: глава Офиса президента Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, глава МИД Украины Вадим Пристайко, помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

В составе делегации РФ - помощник президента Владислав Сурков, глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и глава МИДа Сергей Лавров.

Напомним, сегодня в Париже проходит встреча нормадской четверки. Ее цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее "Страна" сообщала расписание, когда и с кем будет сегодня встречаться Зеленский на нормандском саммите.