По данным сервиса Google Trends, который отслеживает поисковые запросы в Google, наиболее активно следят за нормандской встречей жители востока Украины. Об этом говорится в Telegram-канале "Политика Страны".

На скрине с Google Trends, где отслеживаются поисковые запросы украинцев, видно, что наиболее активно новости из Парижа по запросу "Нормандская встреча" прямо сейчас ищут в таких регионах Украины, в порядке убывания: Донецкая область, Луганская область, Харьковская область, Киев, Днепропетровская область.

Скриншот: Google Trends

Сегодня в Париже проходит встреча Путина, Зеленского, Макрона и Меркель - так называемой "Нормандской четверки". Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.