Молдавская оппозиция требует провести слушания по вопросу поставок газа в республику. Об этом заявил председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе, сообщает "Интерфакс".

Нэстасе призвал руководство предприятия "Moldovagaz" инициировать переговоры и подписать с украинской стороной контракт на транзит газа, чтобы "избежать энергетического кризиса до появления альтернативных источников поставок". "Такая возможность существует, Украина уже выступила с подобным предложением еще летом. Молдавия нуждается в 17-18 млн кубометрах газа в сутки для обоих берегов Днестра в холодный период года", - напомнил Нэстасе.

С аналогичным заявлением выступила лидер партии PAS, бывший премьер-министр Майя Санду, которая считает, что "существует риск остаться без тепла". "После отставки нашего правительства переговоры с Румынией и Украиной были заблокированы. Губительная внешняя политика правительства Додона ставит под угрозу энергетическую безопасность страны", - написала Санду в соцсети.

Она заявила, что министр экономики и инфраструктуры "срочно должен уточнить все детали по этому вопросу в парламенте". На прошлой неделе ее коллеги по партии предложили внести в повестку дня парламента этот вопрос, но предложение было отклонено парламентским большинством.

Как сообщала "Страна", Украина будет обеспечивать транзит газа в Молдову без участия "Газпрома".

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