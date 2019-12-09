Стал известен график проведения саммита в "нормандском" формате, который состоится 9 декабря в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец около 16:00 по киевскому времени.

В 16:05 у него началась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В 17:00 должна была начаться встреча всех лидеров стран-участниц нормандского саммита, но пока что она задерживается.

Около 17:10 закончилась встреча Зеленского с Макроном и началась с Макроном.

В 19:45 лидеры "Нормандской четверки" должны встретиться с журналистами.

Тем временем около 16:50 президент РФ Владимир Путин начал встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Беседа проходит без прессы в Зале послов в Елисейском дворце перед началом саммита в нормандском формате. В 17:20 стало известно, что Путин уже встречается с Макроном.

После этого должна быть встреча Путина и Зеленского по газовой теме, но потом прошла информация, что она может быть и раньше.

Напомним, что 9 декабря в Париже проходит встреча нормадской четверки. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

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