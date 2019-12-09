В Париже участницы Femen устроили акцию в день проведения встречи Нормандского формата. Как сообщила "Стране" лидер движения Femen Анна Гуцол, во второй акции приняли участие две девушки из местного крыла Femen.

Целью акции было напомнить участникам переговоров в Нормандском формате, что Путин не мирный переговорщик, он пропагандист войны. "Сегодня, в понедельник, 9 декабря 2019 года, в Елисейском дворце Владимир Путин встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в окружении Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Эта встреча, целью которой является найти возможное соглашение о выходе из войны России против Украины, не должна заставлять других международных лидеров забывать о политических намерениях Путина, которые привели к войне, столкновениях и репрессиях", - говорится в официальном релизе Femen.

"Трудно поверить, что российский диктатор может вступать в любые мирные переговоры с Украиной, когда он был тем, кто в марте 2014 года послал свои войска для аннексии украинского Крыма", - добавили в Femen. Своей акцией в Париже активистки Femen хотели напомнить об ужасных политических решениях Владимира Путина и его правительства - в том числе, о войне в Украине.

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Сегодня в Париже проходит встреча Нормандского формата. Ее цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении Минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

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