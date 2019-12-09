В Украине в эпидемическом сезоне 2019-2020 года на грипп и ОРВИ заболеть могут до 6,7 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Медики ожидают две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года. "Также Цетр общественного здоровья рассчитал прогноз возможных показателей заболеваемости на следующий сезон. В эпидемическом сезоне 2019-2020 гриппом и ОРВИ заболеют от 4,8 до 6,7 млн человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты рассчитали новый эпидемический порог интенсивности, который составляет 476,7 на 100 тысяч населения.

Напомним, ранее в Минздраве назвали число украинцев, которые сделали прививку от гриппа.

Также стало известно, что в мае этого года в Кировоградской области зафиксировали десятую смерть от гриппа.