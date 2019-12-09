В Париже началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона, которая проходит в рамках Нормандского саммита. Об этом сообщает Офис президента.

Скриншот: Telegram/Офіс Президента

Напомним, сегодня в Париже пройдет саммит "нормандской четверки", на котором Владимир Зеленский впервые встретится с Владимиром Путиным. С Путиным Зеленский увидится дважды за этот день: первый раз на саммите всех лидеров "Нормандии" (он стартует в 17:00 по Киеву) и второй раз - на личной встрече с российским президентом уже более поздним вечером.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с Нормандской встречи и Офиса президента, где националисты устроили Майдан.

Также мы писали, что Путин прилетел в Париж на Нормандский саммит, его встретили нацгвардейцы.