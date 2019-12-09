Президента Украины Владимира Зеленского привезли в Елисейский дворец на "нормандский" саммит на Renault Espace с местными номерами EF 645 S. Президент России Владимир Путин приехал на российском лимузине Aurus на номерах РФ с661вс|799, а канцлер ФРГ Ангела Меркель - на Merсedes представительского класса.

В отличие от Меркель, которую автомобиль подвез прямо ко входу, Зеленского подвезли на хэтчбеке Renault Espace и высадили далеко от ступенек, где его ждал Макрон. Зе пришлось идти через весь двор ко входу во дворец. Правда, Макрон спустился с лестницы к нему навстречу.

Ангела Меркель приехала на Mercedes - машине немецкой марки. Cкриншот с видео

Зеленский прибыл на Renault Espace. Cкриншот с видео

Лимузин Aurus - российского производства. Cкриншот с видео

Напомним, что сегодня в Париже пройдет саммит "нормандской четверки", на котором Владимир Зеленский впервые встретится с Владимиром Путиным. В Киеве Противники "капитуляции" 8 декабря начали акции протеста и ночевали на Банковой. А после оглашения результатов нормандской встречи они решат - майданить дальше или сворачиваться. "Страна" следит за событиями этого насыщенного дня.

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