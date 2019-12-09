Президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу лидеров Нормандской четверки в Елисейский дворец. Когда он заходил в Елисейский дворец, ему крикнули по-русски, приедет ли он в Москву на 9 мая, как Макрон. Но президент Украины ничего не сказал, не обратив на вопрос внимания.

"Страна" ведет онлайн-репортаж обо всем, что происходит сейчас в Париже в рамках Нормандской встречи.

Отметим, что Зеленский прибыл на "нормандский" саммит на хэтчебеке вместо авто представителького класса.

Фото: t.me/pavlovskynews

Напомним, сегодня в Париже у Елисейского дворца разорвали российский флаг.

На саммит также прибыла канцлер Германии Ангела Меркель, ее объятиями встретил Макрон.

А ранее стало известно, что в Париже приземлился самолет президента РФ Владимира Путина, его встретили нацгвардейцы.