Нормандский саммит. Меркель прибыла в Париж, ее объятиями встретил Макрон. Фото
Канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Париж на Нормандский саммит. Появились фото, как ее встречал президент Франции Эммануэль Макрон. "Страна" ведет онлайн-репортаж обо всем, что происходит сейчас в Париже в рамках Нормандской встречи и у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.
Напомним, уже опубликован график встреч президента Владимира Зеленского во время Нормандского саммита в Париже.
Отметим, что окончательной информации по поводу двухсторонней встречи Зеленского и президента России Владимира Путина пока нет.
Напомним, что глава МИД Украины назвал единственную цель поездки Зеленского на встречу "Нормандской четверки".
Также мы писали о том, что Зеленский возьмет с собой на нормандскую встречу 10 человек.
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