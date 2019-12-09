Канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Париж на Нормандский саммит. Появились фото, как ее встречал президент Франции Эммануэль Макрон. "Страна" ведет онлайн-репортаж обо всем, что происходит сейчас в Париже в рамках Нормандской встречи и у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Напомним, уже опубликован график встреч президента Владимира Зеленского во время Нормандского саммита в Париже.

Отметим, что окончательной информации по поводу двухсторонней встречи Зеленского и президента России Владимира Путина пока нет.

Напомним, что глава МИД Украины назвал единственную цель поездки Зеленского на встречу "Нормандской четверки".

Также мы писали о том, что Зеленский возьмет с собой на нормандскую встречу 10 человек.