Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на "нормандский" саммит в Париже. Видео прибытия опубликовал Офис президента в Facebook.

В отличие от лидеры Германии Ангелы Меркель, которую автомобиль представительского класса подвез прямо ко входу, Зеленского подвезли на хэтчбеке "Рено" и высадили далеко от ступенек, где его ждал президент Франции Эммануэль Макрон.

Меркель приехала на Мерседесе

Зеленский приехал на Рено

Зе пришлось идти через весь двор ко входу во дворец. Правда, Макрон спустился с лестницы к нему навстречу и лидеры двух стран тепло поздоровались.

Видео: facebook.com

Напомним, что на встречу с Зеленским Путин придет с главами "Газпрома" и Минэнерго.

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