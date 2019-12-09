Инициатор иска о запрете переименования Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, который был отменен сегодня, Елена Бережная заявила, что оспорит это решение в Большой палате Верховного суда.

"Само решение с мотивационной частью будет готово через 5 дней, после получения решения мы его оспорим в Большой палате Верховного суда", - заявила Бережная в комментарии "Стране".

"Мы будем подавать в Верховный суд. Есть еще ЕСПЧ. Никаких оснований для отмены решения Окружного админсуда Киева о запрете переименования этих улиц не было. Сами свободовцы и УИНП во время рассмотрения этого дела признавали, что названия Московский проспект и проспект Ватутина никак не подпадали под декоммунизацию, тем не менее, в материалах дела идет отсылка к закону о декоммунизации. Считаю, что это решение было принято под давлением. Этим решением суд передал привет Зеленскому, который в мае на могиле деда рассказывал, как его дед воевал. Ждем дальше появления в Киеве улиц Гитлера, Гиммлера и Геббельса", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Киеве суд по переименованию проспектов в честь Бандеры и Шухевича закончился дракой.

Также мы писали, что в админсуде объяснили, почему отказали в переименовании проспектов Бандеры и Шухевича.