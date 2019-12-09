В 2019 финансовом году (закончился 30 сентября 2019 по календарю) власти США отказали во въезде почти каждому второму обращавшемуся гражданину Украины. Доля отказа в гостевых визах (B-visa) для поездок в США гражданам Украины составляет 45,06%.

Для граждан России этот показатель составил около 15%. Об этом свидетельствует официальная статистика Госдепа (МИД) США за 2019 финансовый (фискальный) год.

Для сравнения, у Молдовы доля отказов ~ 61%, у Беларуси ~ 23%, у Польши ~ 4%, у Венгрии ~ 10,5%, у Словакии ~ 16%, у Румынии ~ 10%.

Больше всего США отказывают в визах жителям Микронезии, Палау и Северной Кореи (100%). Доля отказов для граждан Ирана - почти 87%, Джибути - больше 85%, Сомали - больше 80%, Йемена - больше 78%.

Власти США не объясняют причин, по которым отказывают в визах гражданам отдельных стран. Но, как правило, это связано либо с количеством нелегалов, которые остаются в США из этой страны, либо с неправильным заполнением документов и непредоставлением каких-либо из них.

С 2019 года при подаче документов на визу США нужно указывать свои соцсети, электронные адреса, которые заявитель использовал в течение пяти последних лет, телефонные номера, статусы о поездках и депортациях, а также некоторую информацию о родственниках.

Мы разбирались, как планируемая легализация в России второго гражданства может отразиться на гражданах Украины.

Напомним, что в Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект № 2335, который регулирует процедуру определения статуса лица без гражданства (апатридов).