Президент России Владимир Путин прилетел в Париж для участия в саммите "Нормандской четвёртки". "Страна" ведет онлайн-репортаж обо всем, что происходит сейчас в Париже в рамках Нормандской встречи и у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

Судя по прямой трансляции, Путин вышел из самолета очень серьезный, без зонтика, несмотря на дождь, после чего сел в лимузин. У самолета его встречали военные Нацгвардии Франции.

Прибытие президента РФ Владимира Путина в Париж. Скриншоты с ТВ

Напомним, "Нормандский саммит" пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже. В сети появилась информация, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в рамках саммита в 20:30. Возможно, она состоится ранее запланированного.

Также мы сообщали, что на встречу с Владимиром Зеленским российский президент может прийти с главой "Газпрома" Миллером и главой Минэнерго Новаком.