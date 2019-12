Президент США Дональд Трамп назвал Украину "каким-то местом", отвечая журналистам на вопрос о планах своего адвоката Рудольфа Джулиани. Трампа цитирует издание The Hill в Twitter.

"Я просто знаю, что он (Джулиани - Ред.) вернулся из какого-то места (на английском это 'some place' - Ред.). Он собирается сделать доклад, я думаю, генеральному прокурору и конгрессу. Он говорит, что у него много хорошей информации", - заявил Трамп прессе.

President Trump on Rudy Giuliani: "I just know that he's come back from some place.. He says he has a lot of good information. I have not spoken to him about that information yet." pic.twitter.com/wURq7foT8l