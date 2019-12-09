Российский юморист Евгений Петросян, который в ноябре 2018 года развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко, прожив с ней 33 года, женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом сообщает КП.

По данным издания, девушка приехала в Москву из Тулы, занималась сначала сайтом Елены Степаненко, а потом добралась и до Евгения Вагановича. Познакомившись с Петросяном, Брухунова сделала феноменальную карьеру от сисадмина сайта юмориста до директора его театра. Сейчас Татьяна правая рука и директор Петросяна, а с недавних пор еще и его официальная жена.

Отмечается, что Брухунова была скромной девушкой из Тулы, а завоевав внимание знаменитого юмориста, превратилась в настоящую модницу. Артист осыпает любимую женщину дорогими дизайнерскими нарядами.

Татьяна Брухунова до и после знакомства с Петросяном. Фото: kp.ru

О бракосочетании 74-летнего сатирика и его 30-летней помощницы "КП" рассказал человек из близкого окружения пары.

"Они поженились в начале декабря", - поделился с "КП" друг Петросяна.

Видимо, не зря Татьяна выложила в Инстаграме фото свадебного букета - эффектные белые пионы на дамском столике.

Скриншот: Instagram/bruhunova

А в минувшие выходные пара, судя по всему, отмечала семейное событие дома. Помощница супругов приготовила по такому случаю торт-сметанник "Нежность".

Скриншот: Instagram/bruhunova

Я счастлива, - подписала фото Татьяна Брухунова - теперь уже не любовница юмориста, а его законная жена.

Интересно, как отреагирует на эту новость Елена Степаненко, с которой сатирик до сих пор никак не поделит совместно нажитое имущество (по слухам, бывшие супруги заработали за время своего союза аж полтора миллиарда рублей - Ред.).

Скриншот: Instagram/bruhunova

Напомним, Татьяна Брухунова стала пятой официальной женой Петросяна. Прошлой зимой в программе Первого канала "Эксклюзив" Брухунова клялась, что не уводила Евгения Вагановича из семьи.

"Работала я изначально, занимаясь сайтом Елены Степаненко", - вспоминала Татьяна Брухунова. - "А когда переехала в Москву, жила у Елены Григорьевны Степаненко, она меня приютила, и заботилась. Но я не просила ее об этом, и Евгений Ваганович ее к этому не стимулировал. Она сама была студенткой, и видимо понимала, что это было нелегко.

Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака не видела. Я видела партнёрские, уважительные отношения, но брака - нет. Хотя это не моего ума дело. И на тот момент он был глубоко одиноким человеком. Такие люди могут иметь незыблемый стержень в работе, но в быту - нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий. Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую - покушать, лекарства, врач, записать на приём. Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработаться. Хотя долгое время я пыталась найти проблему в себе - мне тяжело, когда на меня кричат. Мы не смогли бы найти точки соприкосновения. Когда у нас появилась душевная близость с Петросяном? Лет 6-7 лет назад", - делилась молодая жена юмориста.

"Если бы у него все было хорошо в семье, он бы не ушёл. "Истории любви" не совсем применима в нашем случае. Это не вспышка как в молодости. Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришёл в мою жизнь и раскрыл меня. Что-то научил, показал, объяснил. И я благодарна ему за все, несмотря на все тяготы", - заявила она.

Также мы писали, что молодая помощница Петросяна возможно беременна от юмориста.