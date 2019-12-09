Житомир, Ивано-Франковск и Винница названы украинцами лучшими городами по уровню возможностей и свобод. К такому выводу пришли специалисты Социологической группы группы "Рейтинг"после проведенного исследования. Об этом сообщается на странице соцгруппы в Facebook.

Уточняется, что города оценивали по 9 параметрам: возможность свободно выражать свои мысли, свободно передвигаться по всем частям города, возможность включаться в процесс формирования решений в городе, разнообразно проводить досуг, получать качественное образование, самореализовываться и заниматься предпринимательской деятельностью, получать достаточно денег за свою работу, свободно реализовать свои духовные потребности.

Значение индекса колеблется от 1 (ужасно) до 5 (отлично).



Опрос проводился 6 сентября - 10 октября в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Выборка включала 19200 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 67,7%.

Ранее "Страна" писала о том, куда едут учиться украинцы и пкбликовала топ 5 самых популярных стран.

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