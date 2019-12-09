Две крупнейшие партии израильского Кнессета договорились о том, чтобы провести новые парламентские выборы в стране 2 марта, сообщили в штабе партии "Кахоль-Лаван", пишет РИА Новости.

"Было решено, что в случае роспуска Кнессета на этой неделе выборы состоятся в понедельник, 2 марта 2020 года", - говорится в заявлении штаба партии, набравшей наибольшее число голосов по итогам выборов в сентябре этого года.

Вечером 11 декабря истекает трехнедельный срок, отведенный Кнессету на формирование кабинета министров. Все предпринятые до сих пор попытки договориться о создании правительства национального единства завершились провалом. Если до вечера среды компромисс не будет найден, Израиль в ближайшие месяцы ждут третьи парламентские выборы за год.

Второго марта в качестве даты новых выборов, как отмечено в сообщении штаба "Кахоль-Лаван", поддержали в правящей партии "Ликуд". Лидер переговорной группы "Кахоль-Лаван" Ави Нисенкорн отметил, что если избежать третьих за год выборов все-таки не удастся, будут приложены все усилия, чтобы новая избирательная кампания была по возможности короткой.



"Как мы и обещали, если Нетаньяху отвергнет возможность формирования правительства национального единства и мы будем вынуждены распустить Кнессет, у нас будет наиболее короткая предвыборная кампания из возможных. Я рад, что "Ликуд" и другие стороны согласились поддержать это решение", - заявил Нисенкорн.

Напомним, что в Израиле прошла массовая демонстрация с требованием отставки Нетаньяху.

Также мы писали о том, что генпрокурор Израиля обвинил премьера Нетаньяху в подкупе и мошенничестве.