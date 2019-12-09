Вечером в субботу, 7 декабря, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск был замечен за рулем Cybertruck — шестиместного электропикапа компании Tesla, который был презентован 22 ноября. Об этом сообщает портал Electrek.

Илон Маск и певица Граймс в Cybertruck. Фото: tmz.com

Судя по снимкам в соцсетях, а салоне вместе с ним также находилась известная канадская певица Граймс. Вместе с друзьями они приехали на ужин в элитный японский ресторан Nobu в Малибу.

Отметим, что это первое появление Cybertruck в городе. Как сообщают эксперты, электропикап пока не сертифицирован для езды на дорогах общего пользования, но может использоваться при проведении испытаний. Кроме того, многие отметили, что у Cybertruck, на котором Маск приехал на ужин, отсутствовали зеркала заднего вида и стеклоочистители.

Фото: tmz.com

Видео: YouTube/Roberto Cruz

Между тем число предварительных заказов на новинку от Tesla, грузоподъемность которой составляет полторы тонны, уже превысили 250 тысяч. По последним данным, серийное производство модели Cybertruck с одним двигателем (стоит 39,9 тысячи долларов) запланировано на конец 2022 года, с двумя (49,9 тысячи долларов) и с тремя (69,9 тысячи долларов) — на конец 2021-го.

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