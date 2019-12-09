Министерство по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не располагает данными о суицидах среди участников боевых действий на Донбассе, потому что СБУ их засекретила. Об этом сообщает "Украинская правда".



На запрос корреспондентов, в министерстве ответили, что не обладают и не должны обладать информацией о количестве бойцов, совершивших самоубийство. Получить данные в 2017 году пыталась Госслужба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, правопреемником которой является Министерство ветеранов.

Служба просила Министерство обороны сообщить о количестве суицидов среди АТОшников.

Однако Минобороны ответило, что такая информация имеет степень секретности "секретно". Такой статус на статистику самоубийств наложили приказом Службы безопасности Украины еще с 2005 года.

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Напомним, в 2017 году в Украине создали реестр воинов АТО, которые покончили с собой. В апреле 2018 года экс-председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков рассказал, что суициды совершили более тысячи участников АТО. После этого он заявил, что нет точной статистики по самоубийствам среди ветеранов. Тогда же главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что с начала боевых действий на Донбассе совершили самоубийство не менее 554 военных.

Как сообщала "Страна", в ночь на субботу, 7 декабря, умер ветеран антитеррористической операции на Донбассе Игорь Волынец, известный под позывным Енот. По словам военнослужащего ВСУ Сергея Сердюка, Волынец покончил жизнь самоубийством.