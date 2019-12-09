В Днепре студент выпал из окна 9-го этажа общежития вуза и при этом остался жив. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 8 декабря, на проспекте Гагарина. Парень упал на припаркованный под зданием Ford. После этого он слез с капота и, как ни в чем не бывало, пошел обратно к себе в комнату. Об этом пишет "Информатор".

Как рассказали в общежитии, студент отмечал свой день рождения и употреблял наркотические вещества. Внезапно он зашел в туалет на 9-м этаже, открыл окно, залез на подоконник и прыгнул вниз. Парень упал на припаркованное авто, погнув крышу и разбив лобовое стекло, но при этом чудом остался жив.

Когда студент заходил в общежитие, он успел нагрубить вахтерше, после чего упал и начал жаловаться на боль. Женщина вызвала скорую помощь - медики сразу же госпитализировали пострадавшего в областную больницу имени Мечникова. По последней информации, парню оказали необходимую помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Фото: dp.informator.ua

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