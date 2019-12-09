В московском аэропорту Внуково исчезли около 100 кг наркотиков
В московском аэропорту Внуково из хранилища с вещественными доказательствами пропали около 105 кг синтетических наркотиков. Об этом в понедельник, 9 декабря. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, наркотики изъяли у летчиков одной из авиакомпаний, прилетевших из Азии несколько лет назад. Утверждается, что наркотики пропали еще в ноябре этого года после того, как сотрудница, работающая в хранилище, покинула должность. Также есть версия, что их могли уничтожить.
Правоохранители расследуют пропажу наркотиков. Открыто уголовное дело. Однако, официального подтверждения этой информации нет.
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