В понедельник, 9 декабря, около здания Елисейского дворца в Париже, где сегодня должен состояться саммит "Нормандской четверки", полиция задержала двух украинок из движения Femen. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Фото: Facebook/Виталий Тысячный

Две активистки выбежали из толпы к зданию топлес, выкрикивая фразу "Stop Putin's war" ("Остановите войну Путина" - Ред.). Как видно на видео, правоохранители уложили девушек на асфальт, после чего они были задержаны.

Видео: YouTube/Страна.ua

"Страна" ведет онлайн-репортаж о Нормандской встрече и том, что происходит сейчас у офиса Зеленского.

Напомним, встреча "Нормандской четверки" пройдет в понедельник, 9 декабря, в столице Франции. Опубликован график встреч Зеленского во время Нормандского саммита в Париже.

Также мы писали, что встреча Зеленского и Путина может состояться еще до брифинга лидеров Нормандской четверки.