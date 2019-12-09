Решение Instagram скрывать лайки под постами, которое представители компании объясняли желанием помочь людям сконцентрироваться на самовыражении и перестать соревноваться в популярности, нашло другое объяснение. Об этом сообщает mbr.com.ua.

Как сообщает издание CNBC со ссылкой на трех бывших сотрудников компании Facebook, владеющей Instagram, в компании разработали гипотезу, согласно которой скрытые лайки могут вызвать рост количества постов. При отсутствии счетчика лайков пользователи будут меньше стесняться при публикации новых фото.

Вроде ничего плохого, но большее количество постов означает, что люди будут проводить в соцсети больше времени, поэтому им можно будет показать гораздо больше рекламы. Существование подобной гипотезы частично подтвердил исполнительный директор Instagram Адам Моссера в Twitter.

"Скрывая лайки, мы действительно хотим убрать лишнее давление на молодежь. Скорее всего, нововведение повлияет на поведение пользователей Instagram: возможно, уменьшится количество лайков, увеличится количество постов. Главная наша цель - исследовать, как эти изменения повлияют на чувства людей", - заявил Моссера.

Издание добавляет, что Instagram является необходимым элементом будущего Facebook. Ежегодно приложение пользуются более 1 млрд людей. Аналитики оценивают приложение более чем в $100 млрд - то есть это пятая часть компании Facebook.

Нововведение одобрила Ким Кардашьян, которая активно зарабатывает на рекламе в Instagram, заявив, что "лично знает людей, которые по-настоящему одержимы количеством комментариев под своими фото" и "это пугает". Такое высказывание не сразу вызвало подозрение общественности.

Напомним, в октябре этого года личные данные 20 миллионов пользователей Instagram выставили на продажу. В Facebook начали расследование.

Также стало известно, что португальский футболист Роналду на рекламе в Instagram заработал 44 миллиона евро, а Месси - в два раза меньше.