В среду, 11 декабря, на ОСК "Металлист" в Харькове проходит решающая встреча группового этапа Лиги Чемпионов в группе "В". Донецкий "Шахтер" принимает бергамскую "Аталанту" в шестом туре. По итогам может определится еще один участник 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2019\20.

Встреча назначена на 19:55. Телетрансляцию организуют в Украине телеканал "Футбол 2", а в России - "Матч ТВ". Также игру можно посмотреть в Интернете.

К игре "горняки" подходят в статусе одного из лидеров группы. Подопечные Луиша Каштру занимают второе место в группе "С" с 6 баллами. У идущем на третьей позиции "Динамо" Загреб перед домашней игрой с "Манчестер Сити" (гарантировал себе первое место) - 5 баллов. При этом у замыкающей квартет "Аталанты" - 4 балла. Таким образом, в случае победы в Харькове они выходят в еврокубковую весну. Ничья же, в свою очередь, гарантирует "горнякам" выход из группы в Лигу Чемпионов (если "Динамо" Загреб не выиграют у "Манчестер Сити" в Хорватии) или Лигу Европы.

Что происходит в Харькове:

8 Муриэль оказался в штрафной Шахтера в районе 11-метровой точки, пробил низом. Похоже, мяч свалился с ноги и полетел мимо штанги.

7 Мораес снова получил мяч, теперь уже на левом фланге атаки. Но спиной к воротам. С ним играют очень плотно

5 А сейчас голевой момент был у гостей. Слава Богу Андрей Пятов достал мяч почти с линии ворот. Повезло Шахтеру после "обрезки" на своей половине поля.

3 Мораес оказался перед штрафной Аталанты, но несколько защитников сумели помешать нападающему "Шахтера". Пока у "горняков" работает правый фланг.

19:57 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

Видео: youtube.com/PRO Футбол

19:54 Команды выходят на поле! Скоро всё начнется!

19:50 ОСК "Металлист" заполняется болельщиками. Тысяч 15-20 уже есть. Вся футбольная Украина сегодня за "горняков"!

19:41 На стадионе звучит гимн "Шахтера"!

Видео: youtube.com/Алексей Аверьянов

19:36 Практически параллельно начнется встреча в Загребе местного "Динамо" с "Манчестер Сити". Наш Александр Зинченко - заявке, но пока после травмы он на скамейке запасных. Игра в Хорватии также имеет огромное значение и для "Шахтера", и для "Аталанты".

Перед решающим туром 11 декабря ситуация в нашей группе вот такая:

Группа С И В Н П М О 1. Манчестер Сити (ЛЧ) 5 3 2 0 12-3 11 2. Шахтёр (ЛЧ) 5 1 3 1 8-10 6 3. Динамо Загреб (ЛЕ) 5 1 2 2 9-9 5 4. Аталанта 5 1 1 3 5-12 4

19:31 Сейчас в Харькове около +2 С. Наши бразильцы к таким условиям уже привыкшие, а вот готовы ли футболисты "Аталанты" к почти "ледяной игре" - скоро узнаем! До начала игры остается уже менее получаса!

19:25 Разминка перед игрой уже в разгаре

19:19 Появились составы команд!

Шахтер: Пятов - защитники - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - полузащитники - Алан Патрик, Степаненко, Тете, Коваленко, Тайсон - нападающий Мораес.

В запасе Луиша Каштру: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Дентиньо, Коноплянка

Аталанта: Голлини - защитники - Мазьелло, Джимсити, Паломино - полузащитники - Кастань, Де Роон, Фрелер, Госенс, Пашалич, Гомес - нападающий Муриэль.

У Джан Пьеро Гасперини пока на скамейке: Спортьелло, Барроу, Арана, Ибаньес, Руслан Малиновский, Траоре, Хатебур

19:11 В самом метро на стадион ехала вот такая замечательная пара:

19:09 А на станции харьковского метро "Спортивная" разыгрался дуэт болельщиков Шахтера! Она находится недалеко от стадиона ОСК "Металлист", на котором сегодня пока холодно, но уже скоро может быть по-футбольному жарко!

Переглянути цей допис в Instagram Перед #шахтераталанта #shakhtaratalanta #shakhtar Допис, поширений Илья (@kravtsovinst) 11 Гру 2019 р. о 9:02 PST

19:07 На стадионе ОСК "Металлист" уже началась разминка. Первыми ее начали вратари "горняков".

Кондиции

Недавние игры "Шахтера" в чемпионате Украины и Лиге Чемпионов позволяют говорить о том, что "горняки" находятся в хорошей форме. Мораес и Тайсон оправились от повреждений, отбыл дисквалификацию Марлос. Теперь Луиш Каштру может выбирать состав по своему предпочтению, а не вынужденной необходимости.

В свою очередь у "Аталанты" всё не так радужно. Травмировался Иличич, также не сыграет Сапата, дисквалифицирован Толой. Из-за этого, в особенности в защите, у наставника команды нет возможности проводить ротацию футболистов, что приводит к накопленной усталости. На традиционной пресс-конференции перед игрой Джан Пьеро Гасперини акцентировал внимание на этом. С другой стороны, с первых минут в составе гостей в харьковской игре может выйти Руслан Малиновский, у которого недавно родилась дочь.

В чемпионате Италии (Серии А) Перед игрой с "Шахтером" обыграла "Верону" 3:2. Один из голов забил как раз Руслан Малиновский. Победу бергамцы вырвали на 93-й минуте.

Слова

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру:

Он призвал рассматривать "Аталанту" как коллектив. "Я всегда стараюсь рассматривать соперника не по индивидуальным качествам, а по коллективным действиям". В составе соперников главный тренер "горняков" отметил Руслана Малиновского.

"Уверен, что Гасперини (наставник "Аталанты" - Ред.) был бы рад, если бы все игроки могли быть здоровы – я тоже такое люблю. Тем не менее, не думаю, что из-за двух футболистов игра Аталанты сильно изменится", - отметил на пресс-конференции перед игрой Луиш Каштру.

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини:

"У Аталанты сейчас много травмированных игроков. Достаточно сложно определять стартовый состав. В линии обороны всего три центральных защитника. Совершенно нет возможности для ротации. Случаются такие отрезки сезона, когда важные матчи приходится встречать в такой ситуации.

Тем более, у нас дисквалифицирован Толой. Естественно, я бы предпочел подойти к поединку в полном составе". При этом он добавил, что команда прогрессирует от игре к игре.

"Я с оптимизмом смотрю в завтрашний день", - добавил он накануне футбольной встречи.

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