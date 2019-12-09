Главы Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться до итогового брифинга лидеров Нормандской четверки по результатам саммита. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.

"Двусторонняя встреча Зеленского и Путина может состояться до заявлений четырех лидеров государств Нормандского формата по итогам саммита", - сообщил агентству источник, близкий к украинской делегации.

До этого сообщалось, что встреча двух лидером должна пройти после саммита нормандской четверки. Также стало известно, что во встрече президентов могут принять участие исполнительный директор Нафтогаза и министр энергетики Украины.

Кроме того, сообщалось, что на встрече Путина и Зеленского будут присутствовать глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.