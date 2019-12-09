Экс-нардепа Николая Рудьковского, которого обвиняли в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года, признали виновным и приговорили к двум годам колонии общего режима. Вердикт вынесли в Московском городском суде. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд решил отправить Рудьковского в колонию общего режима на два года. Как отмечается, обвиняемый признал свою вину и ему смягчили наказание. Рудьковский признался в суде, что раскаивается за то, что сделал.

В 2006-2007 годах Николай Рудьковский был бывшим министром транспорта и связи Украины.

В июне 2014 года радикалы забросали здание посольства России в Киеве яйцами, сорвали флаг с крыши, а также потребовали от дипломатов немедленно покинуть дипломатическое представительство и вернуться в Москву.

Мы разбирались, за что в России арестовали экс-депутата и экс-министра Рудьковского.

В 2018 году обвиняемый находится на стационарной комплексной психиатрической экспертизе в институте им.Сербского. Она длилась более 2,5 недель