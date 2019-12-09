19-летняя украинка Екатерина, проживающая в США выставила на аукцион в сети свою девственность. Девушка заявила, что хочет жить в роскоши и поэтому готова продать свою девственность за 100 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал Типичная Украина.

Украинка живет в США. В видеообращении, которое она разместила в соцсети, девственница заявила: "Привет. Меня зовут Катя. Мне 19 лет и я из Украины. Хочу путешествовать, наслаждаться роскошью и просто жить, это мой выбор!".

Также Катя добавила, что ищет мужчину, который будет ей платить 10 тысяч евро в месяц.

Девушка также разместила в сети свои откровенные фото.

Фото: Telegram/Типичная Украина

В Америке продажа девственности - достаточно популярная процедура. Так, американская модель продала девственность миллионеру из Абу-Даби за 2 млн фунтов.

Также мы писали, как азербайджанская модель продала девственность японскому политику, чтобы купить дом для матери и открыть приют для собак.

Напомним, Ватикан разрешил терять девственность женщинам, посвятившим себя Иисусу.