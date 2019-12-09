Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа" № 314-их, который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что этот закон стал последним из тех, которые необходимо было принять для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы в соответствии с европейскими правилами.

Целью документа является создание условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы по протоколу о присоединении Украины к договору о создании Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Закон вносит изменения, предусматривающие до 1 января 2021 освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) операций передачи с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в государственной собственности, в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений, связанных с ними единым технологическим процессом.

Согласно закону, к 1 января 2022 определяется по кассовому методу дата возникновения налоговых обязательств / налогового кредита по операциям по поставке юридическому лицу имущества, не находящегося в государственной или коммунальной собственности, и которое используется для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами и деятельности оператора ГТС.

Кроме того, согласно документу, временно, до 1 января 2021 не считаются поставкой товаров (услуг) операции по предоставлению (передаче) и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами.

Перечень имущества, подпадающего под действие этих норм, а также перечень субъектов хозяйствования с указанным объемом природного газа утверждает Кабинет Министров Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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