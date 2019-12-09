Сегодня, 9 декабря, у Елисейского дворца в Париже представители "Движения ветеранов Украины" разорвали флаг России, и бросили его на землю. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Как сообщает иресурс, флаг поднял российский журналист "Первого канала" и забрал его собой. Все произошло в пресс-центре на улице возле Елисейского дворца.

Фото: t.me/pavlovskynews

Как сообщала "Страна", сегодня в Париже состоится "Нормандская встреча", где впервые встретятся главы четырех государств: Зеленский, Путин, Меркель и Макрон. Накуне стороны сделали целый ряд заявлений, из которых можно понять, какую позицию они будут отстаивать. Пока эти позиции далеки от компромисса.

Ранее стало известно, что в Киеве на анти-Зе Майдане развернули угрожающие плакаты в адрес президента Украины: "Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова".