В интернет-коммуникаторе WhatsApp появилась новая функция - "Напоминание" или WhatsApp Reminders. Она может помочь пользователям контролировать их расписание.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на WhatsApp.

В частности, новую функцию коммуникатор ввел совместно с сервисом Any.do. Доступ к услуге могут получить владельцы платной подписки на сервис.

Сообщается, управление напоминаниями ведется через специальный бот: задачи формируются автоматически через текстовые сообщения. Также боту можно пересылать сообщения от других собеседников - их он также видит как задачу.

Мы разбирались, что именно Facebook, Google и Apple делают с интимными разговорами пользователей.

Как сообщала "Страна", Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможного похищения личных фото.

WhatsApp не только не защищает сообщения своих пользователей, но еще используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, которые не имеют отношения к мессенджеру. Он отметил, что уязвимости приложения делают открытыми личные данные пользователей для хакеров и государственных учреждений.

Напомним, что в Telegram нашли уязвимость, позволяющую посторонним лицам получать доступ к личной переписке.