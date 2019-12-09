Против главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Нацполиция открыла уголовное дело по заявлению городского головы Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на соответствующий документ.

Отмечается, что досудебное расследование поручено страршому следователю Главного управления Нацполиции Натальи Гаевой.

"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, - Ред.)", - говорится в сообщении.

Фото: radiosvoboda.org

Напомним, ранее Андрей Богдан заявил, что ему предлагали взятку за то, чтобы он не увольнял мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее "Страна" писала о том, что друг Богдана юрист Довбенко отпраздновал свой день рождения в Лондоне в любимом пабе Бэкхема.

Также мы сообщали, что НАБУ отказалось открывать дело о госохране для Богдана.