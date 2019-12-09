В Херсоне 10-летний школьник покончил с собой в воскресенье, 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

В дежурную часть Корабельного отделения полиции поступило сообщение от врача кареты скорой помощи. Он сообщил, что в квартире многоэтажки повесился 10-летний мальчик. Следственно-оперативная группа не обнаружила следов насильственной смерти на теле мальчика. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение.

Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции области Ярослав Шанько, семья на учете в социальных службах не находилась, мальчик характеризовался только положительно, хорошо учился и занимался спортом. По словам мамы погибшего, сын хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату. Когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал.

Открыто уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас правоохранители изъяли личные вещи мальчика и устанавливаются окончательные причины такого поступка.

Напомним, в Херсоне сообщили, как парень отправил свою юную возлюбленную в реанимацию.

Также стало известно, как школьные офицеры помешали 15-летней девушке совершить самоубийство в Херсоне.

Ранее в Киеве парень выпрыгнул из окна, оставив странную записку: "Люблю тебя мама. Я Геркулес".