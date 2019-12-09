Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая дала комментарий относительно решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить РФ на 4 года от крупных спортивных соревнований, в том числе Олимпийских игр и чемпионатов мира, как передает Sports.

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. Фото: Tass.ru

"Решение исполкома WADA было ожидаемым. И тому, что оно было единогласным, я тоже не удивлена. На недавнем заседании WADA я наблюдала примерно такую же картину. Сейчас, как я понимаю, членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России", - отметила Пахноцкая.

Напомним, сегодня Всемирное антидопинговое агентство объявило о введении спортивных санкций в отношении России. В частности, в исполкоме этой организации признали российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и Россия на 4 года лишена права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Как сообщала "Страна", в Международном олимпийском комитете намеревались дождаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря и уже потом подумать о санкциях в отношении России.

В прошлый раз, после аналогичного политического "допинг-скандала" в WADA тихо восстановили статус Российского антидопингового агентства. Спустя некоторое время после "дисквалификации", за восстановление российского антидопингового ведомства проголосовали большинство членов исполкома международной организации.

Подробно о сути конфликта и реакции России читайте в нашем материале WADA-зрада.