Во Франции всеобщая забастовка против пенсионной реформы продолжается уже пятый день. Для правительства премьера Эдуара Филиппа это самое серьезное испытание. Ожидается, что забастовка во Франции продолжится как минимум до среды, 11 декабря. В этот день премьер-министр Эдуар Филипп должен "полностью" представить проект спорной пенсионной реформы.

Об этом сообщает RFI.

В Париже в понедельник, 9 декабря, по-прежнему практически не работает метро. По расписанию продолжают ходить лишь полностью автоматизированные 1 и 14 ветка метро. Закрыты 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 и 13 ветки. 7,8 и 9 ветки работают лишь в часы пик и на определенных отрезках маршрутов.

На линии выйдет половина автобусов, заявили в компании-операторе столичного общественного транспорта RATP. В часы пик также частично работают пригородные поезда RER.

В стране по-прежнему почти полностью заблокировано железнодорожное сообщение. В компании SNCF - операторе французских железных дорог - сообщили в понедельник об отмене от 85% до 90% скоростных поездов TGV, а также большей части региональных и пригородных поездов по всей Франции.

В SNCF опубликовали призыв к пассажирам, у которых есть такая возможность, не приезжать на вокзалы из-за угрозы давок.

Сообщается, что из-за перебоев с транспортом многие жители Франции пересели за руль. Утром в понедельник в регионе Иль-де-Франс образовались пробки совокупной протяженностью около 620 км.

Как сообщала "Страна", полтора миллиона жителей Франции протестовали против пенсионной реформы. Из-за забастовки в Париже полностью или частично закрылись основные музеи и памятники (в том числе Эйфелева башня).

Напомним, что Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали снова выйти на Майдан перед встречей Владимира Зеленского в Нормандском формате.