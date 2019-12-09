В Польше очередная трагедия с нашими земляками. Здесь обнаружили тела двух украинцев. Подозреваемым в расправе оказался также гражданин Украины, его арестовали. О двойном убийстве сообщают польские СМИ.

Трагедия произошла в городе Доброслав в коммуне Пулавы в одном из жилых домов. На трупах были обнаружены множественные колотые раны в области груди. Жертвами стали двое мужчин, которые работали в школе. По делу уже задержали подозреваемого, им тоже оказался украинец. Польские полицейские устанавливают детальные обстоятельства преступления, поэтому больше ничего не сообщают.

Известно, что убийце может быть назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Фото с места убийства публикует издание lublin112.

Фото: lublin112.pl

На днях президент Владимир Зеленский сделал заманчивое предложение заробитчанам, чтобы вернуть их на родину. Он анонсировал программу "Возвращайся и оставайся", по которой, можно будет получить кредит в 1,5 млн гривен сроком на пять лет на открытие или расширение своего бизнеса. Впрочем, судя из признаний опрошенных "Страной" гастарбайтеров, это предложение их мало прельщает.

Напомним, ранее в Польше поезд врезался в фургон с пьяными украинцами.

Также мы сообщали, как в Польше задержали двух украинцев, которые везли фунты, кроны и злотые.