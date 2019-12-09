Полиция Одесской области устанавливает местонахождение Екатерины Ничипуренко, 2003 года рождения, которая пропала 8 декабря этого года, после того как ушла из дома и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиии региона.

Приметы ребенка: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы крашеные в каштановый цвет, глаза светлые.

Была одета: в куртку синего цвета, брюки черного цвета и ботинки светлого цвета.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения девушки, сообщить по телефонам: (04841) 7-53-63, (04841) 7-53-59, (04841) 5-14-08, (066) 213 -18 -31, (096) 458-76-32, (093) 629-67-02, (098) 53-47-02 или по спецлинии "102".

Скриншот: Facebook/Поліція Одеської області

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